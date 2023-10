Fin de saison pour Leo Messi

Il va avoir le temps de récupérer son 8 e Ballon d’or.

Déjà éliminé de la course aux play-offs depuis deux semaines après un revers face à Cincinnati (0-1), l’Inter Miami a donc conclu sa saison 2023 ce samedi, par une nouvelle défaite, face à Charlotte (1-0). Titulaire, Leo Messi n’a pas pu empêcher son équipe de sauver l’honneur pour cette ultime rencontre et les Floridiens terminent cet exercice sur une série de six matchs sans victoire. Avant-dernier de la conférence Est, Miami était donc loin des places de play-offs et va pouvoir profiter de quatre mois de vacances, jusqu’à la reprise, fin février.…

LT pour SOFOOT.com