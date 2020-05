Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Fin de saison pour l'Euroligue et l'Eurocoupe Reuters • 25/05/2020 à 20:04









par Matthieu Cointe (iDalgo) L'Euroligue ne reprendra pas. Les clubs participants se sont réunis ce lundi pour confirmer la fin de la saison européenne. Même constat pour l'Eurocoupe, qui devrait faire son retour fin septembre, un jour avant la compétition majeure. Principaux concernés, les basketteurs se sont majoritairement opposés à un retour sur les parquets. Les dix-huit actuels participants de l'Euroligue et les huit qualifiés en quarts de finale de sa "petite soeur" seront reconduits la saison prochaine. Les seize places restantes en Eurocoupe seront attribuées avec les classements des Championnats nationaux. En conséquence, aucune équipe ne sera championne d'Europe de la saison 2019-2020. Le 12 mars derniers, les instances du basket avaient décidé de suspendre les compétitions à cause de la propagation de l'épidémie de Coronavirus.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.