information fournie par So Foot • 26/04/2024 à 12:31

Fin de saison pour Enzo Fernández à Chelsea

Ça doit être un soulagement de ne plus jouer avec Chelsea cette saison.

Enzo Fernández n’enfilera plus le maillot des Blues en 2023-2024. Ce jeudi, le club londonien a annoncé que son milieu de terrain avait été opéré avec succès à l’aine. Il va maintenant entamer une période de rééducation, le mettant à l’écart pour les six derniers matchs de Premier League de la saison. L’Argentin jouait depuis plusieurs semaines avec une douleur. Lors de la dernière déroute des siens face à Arsenal (5-0), il était apparu diminué et avait été contraint de céder sa place à la 67 e minute.…

FL pour SOFOOT.com