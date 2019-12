Fin de règne pour la Golf

Restylée à petites doses, la huitième génération du best-seller de Volkswagen mise sur un habitacle high tech. Mais l'icône automobile, qui a marqué la réussite sociale de toute une génération, a perdu de sa superbe.

Diffusée depuis 1974 à plus de 35 millions d'exemplaires, la Golf a toujours pratiqué le changement dans la continuité. Pas question de bousculer une clientèle plus jeune et un peu plus fortunée que la moyenne, qui a fait de ce modèle le leader des ventes en Europe, avec un taux de fidélité à faire pâlir la concurrence (40 % des acheteurs roulaient déjà en Golf). Comme on pouvait s'y attendre, la huitième génération du best-seller de Volkswagen se soumet à cet exercice imposé avec une constance rassurante, mais qui masque un changement d'époque plutôt périlleux. Avec la Golf, la marque allemande ne joue plus sur du velours.

Volkswagen se concentre sur un lancement prévu en 2020. Celui de l'ID.3, une compacte « zéro émission ».

Imposer l'académisme comme une évidence est le privilège des icônes automobiles. Les gardiens du temple Golf peuvent donc se rassurer, les modifications esthétiques sont introduites à dose homéopathique. La silhouette est d'un classicisme achevé et nulle fantaisie, même instillée en mode subliminal, ne vient bousculer l'élégance froide de cette berline compacte. Pas de doute, il s'agit bien d'une Golf. Les feux se sont juste affinés, la face avant s'est légèrement aplatie et incurvée, alors que la chute de la ligne de toit devient à peine plus fuyante. En revanche, le changement saute aux yeux dès l'ouverture de la portière.

Désormais entièrement numérique, le tableau de bord s'est mis au diapason des nouveaux standards. L'écran central, ostensiblement tourné vers le conducteur - merci pour le passager... - a été entièrement repensé, avec des menus archisophistiqués. Dommage que l'ergonomie des touches tactiles n'ait pas été aussi bien conçue. Le très chic petit levier de commande de la boîte automatique s'est inspiré de ce qui se fait chez Porsche, marque sœur, mais on constate aussi que la maison de Wolfsburg ne soigne plus autant les apparences. Les surfaces moussées sont en partie remplacées par un revêtement laqué noir qui traverse la planche de bord et n'a rien de très moderne ni de vraiment « premium ». Volkswagen, qui commence à sentir l'effet comptable des sanctions qui lui ont été imposées dans le cadre du dieselgate et doit massivement investir pour électrifier sa gamme, fait des économies.

... Retrouvez cet article sur LeMonde.fr