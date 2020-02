Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Fin de parcours pour Dodin Reuters • 14/02/2020 à 20:00









Fin de parcours pour Dodin par Matthieu Cointe (iDalgo) Océane Dodin n'atteindra pas le dernier carré du tournoi de Saint-Pétersbourg. Ce vendredi, la Française de 23 ans s'est inclinée dans son quart de finale face à Elena Rybakina. La 159e mondiale avait bien débuté le match en remportant le premier set au tie break mais a fini par lâcher prise en fin de rencontre pour perdre en trois manches, ((5)6-7, 7-5, 6-2). Un résultat logique au vu de la différence de classement des deux joueuses. 25e au classement WTA, la Kazakh affrontera Alexandrova au prochain tour, qui a profité de l'abandon de Petra Kvitova pour se hisser en demies. Tête de série numéro 1, Belinda Bencic s'est faite surprendre par Maria Sakkari (2-6, 6-4, 6-3), tombeuse d'Alizé Cornet en 8es. Kiki Bertens a quant à elle bien tenu son rang face à la Russe Potapova et s'impose en deux manches, 6-4, 7-6(3).

