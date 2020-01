Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Fin de mission pour Dinart Reuters • 28/01/2020 à 12:35









Fin de mission pour Dinart par Victor Gatinel (iDalgo) Didier Dinart n'aura pas survécu au désastre de l'Euro 2020. Éliminés dès le premier tour, les Bleus ont traversé la compétition sans jamais sembler être en mesure d'inquiéter leur adversaire. La Fédération Française de Handball a donc décidé de licencier son sélectionneur en poste depuis septembre 2016. Malgré ce dernier échec, l'ancien défenseur tricolore aura connu de nombreux succès sur le banc, notamment le titre mondial à domicile en 2017 et deux médailles de bronze à l'Euro 2018 et aux championnats du monde 2019. Didier Dinart est remplacé en intérim par son adjoint, Guillaume Gille, qui aura la lourde tâche de guider ses joueurs lors du Tournoi de Qualification Olympique en avril prochain à Bercy.

