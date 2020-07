Fin de la prolongation : le début de la fin

Dès la saison prochaine, les équipes qui seront à égalité à la fin du temps réglementaire en Coupe de France se départageront directement aux tirs au but. La Fédération française de football a en effet décidé de mettre un terme à la prolongation dans cette compétition, à l'exception de la finale. Une décision qui enlèvera, à coup sûr, une bonne partie du fameux "charme de la Coupe".

Sur le chemin de la Coupe de la Ligue ?

Comme si elle voulait s'en cacher, la Fédération française de football (FFF) n'a pas fait grand bruit sur la chose. Zéro annonce, zéro communication. Pourtant, il y a un peu plus d'une semaine (le 22 juin pour être précis), son comité exécutif a bel et bien pris une décision aussi historique qu'inattendue aux yeux du grand public. Dans le nouveau règlement de la Coupe de France disponible en ligne, les décideurs de la Fédé ont en effet choisi de barrer vulgairement les anciennes règles de la compétition pour les remplacer par une formule 2.0 :Simple.En à peine trois lignes, la FFF a donc mis fin à plusieurs décennies d'histoire. Certes, cette décision pourrait sembler temporaire et n'entrer en vigueur que pour la saison prochaine uniquement, afin de soulager un calendrier démentiel, qui démarrera plus tard qu'à l'ordinaire à la suite de la pandémie de Covid-19, et qui se terminera avec l'Euro en fin de saison pour les meilleurs. Mais avec cette discrétion absolue du côté de la plus haute instance du foot français, tout porte à croire que cette sentence est comme celles dont raffole Denis Brogniart : définitive et irrévocable. Alors, qu'en penser ? Sur le plan purement sportif, cette résolution avantagera peut-être un peu les clubs amateurs, qui n'auront plus qu'à tenir leur résultat 90 minutes au lieu de 120 face aux formations réputées plus fortes. C'est certainement le seul point vraiment positif, même si l'histoire invite à le relativiser : allez voir un supporter de Calais et il vous rappellera que, pour signer leur épopée en 2000, les amateurs du CRUFC avaient eu recours à trois matchs avec prolongation. Lire la suite de l'article sur SoFoot.com