Fin de l’impensable mutisme pour Mykhaïlo Mudryk

Le syndrome Fernando Torres ?

Alors que l’Espagnol avait mis quatorze matchs et 732 minutes de jeu pour marquer avec Chelsea après avoir été acheté une soixantaine de millions d’euros à Liverpool en 2011, Mykhaïlo Mudryk a fait encore plus fort en 2023. Recruté pour 100 millions (dont 30 de bonus) en janvier, l’Ukrainien a trouvé le chemin du but au bout de neuf mois et 24 rencontres.…

FC pour SOFOOT.com