information fournie par So Foot • 31/12/2023 à 16:32

Fin de carrière pour Tom Lockyer après son malaise ?

Les images avaient donné froid dans le dos.

C’était le samedi 16 décembre 2023, à l’occasion de la dix-septième journée de Premier League qui opposait Bournemouth à Luton Town, et Tom Lockyer s’écroulait. Victime d’un malaise cardiaque, le capitaine des Hatters sortait du terrain sur civière et la rencontre était arrêtée. Deux semaines plus tard, le défenseur a donné de ses nouvelles sur son compte Instagram : s’il remercie grandement les personnes qui se sont occupées de lui, le bonhomme ne sait pas s’il pourra refouler une pelouse un jour.…

FC pour SOFOOT.com