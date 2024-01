information fournie par So Foot • 26/01/2024 à 20:10

Fin de carrière pour Jürgen Klopp après Liverpool ?

Clap de fin pour l’un des entraîneurs les plus iconiques de sa génération ?

Après l’annonce choc de son départ de Liverpool en fin de saison, Jürgen Klopp s’est expliqué, déclarant notamment qu’il ne pourrait jamais entraîner un autre club en Angleterre que Liverpool : « pas d’autre club anglais, je peux vous le promettre. Même si je n’ai rien à manger, cela n’arrivera pas . » Son avenir ? « Si vous me demandez aujourd’hui si je serai à nouveau entraîneur, je vous répondrais que non. Je dirais que non. Mais je n’en sais rien, car je n’ai jamais été confronté à cette situation. » …

QF pour SOFOOT.com