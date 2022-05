Fin de campagne présidentielle aux Philippines, Marcos Jr grand favori

Le fils et homonyme de l'ancien dictateur philippin Ferdinand Marcos, donné large vainqueur de l'élection présidentielle par les sondages, a conclu sa campagne samedi par un meeting géant dans la banlieue de Manille.

Une victoire au scrutin de lundi couronnerait des décennies d'efforts pour réhabiliter l'héritage de son père, le dictateur Marcos renversé en 1986 et mort en exil aux Etats-Unis.

La perspective de voir arriver Ferdinand Marcos Junior dans le palais présidentiel inquiète cependant les militants des droits de l'homme, les dignitaires religieux et les analystes politiques, qui craignent un gouvernement "sans contrainte".

Dix candidats sont en lice pour succéder au président Rodrigo Duterte dans un scrutin à un tour où la majorité relative suffit pour être élu.

Des dizaines de milliers de partisans de Marcos vêtus de rouge ont bravé le soleil brûlant et le vent samedi pour se rassembler sur un terrain vague poussiéreux surplombé par un casino de luxe, une image symbole des immenses écarts de richesse de ce pays que beaucoup quittent pour travailler à l'étranger.

Au pied d'un écran géant où le candidat est apparu tout sourire dans un déluge de musique pop, reggae et hip hop philippin à plein volume, la foule agitait des petits drapeaux aux couleurs nationales.

"Nous allons gagner à condition que vous restiez vigilants lundi pour qu'il n'y ait pas de nouvelle tragédie", a lancé Marcos Jr, 64 ans, dans une allusion à la victoire qu'il estime s'être faite voler à la présidentielle 2016.

Parmi ses supporters, Mary Ann Oladive, 37 ans, employée d'un centre d'appels, espère que Junior fera l'unité du pays et donnera des emplois. "Nous lui faisons confiance, nous espérons qu'après les élections, ils nous donneront un meilleur avenir aux Philippines", a-t-elle expliqué.

Pour son retour, le clan Marcos s'est nourri de la colère populaire contre la corruption et la pauvreté persistant sous les différents gouvernements depuis la dictature.

Des soutiens de Ferdinand Marcos Junior, fils et homonyme de l'ex-dictateur philippin Ferdinand Marcos, rassemblés lors d'un meeting à Paranaque, dans la banlieue de Manille, le 7 mai 2022Ferdinand Marcos Jr., son of the late dictator Ferdinand Marcos, and his running mate Sara Duterte, daughter of President Rodrigo Duterte, wave flags during a campaign rally in Paranaque City, suburban Manila on May 7, 2022, days ahead of the May 9 presidential election. ( AFP / Ted ALJIBE )