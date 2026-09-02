Fin d'année pour Khéphren Thuram

Thuram à Lyon ! Cela aurait pu être une info mercato, mais c’est plutôt une info bobo. Dommage pour les Lyonnais qui auraient sans doute été ravis de voir débarquer le plus jeune des frères Thuram. Mais Khéphren passe la frontière pour se faire opérer du genou . C’est ce que La Gazetta dello Sport annonce ce mercredi. Selon les Italiens, son année 2026 est d’ores et déjà terminée .

Une blessure qu’il traîne

Les problèmes au genou du milieu de la Juventus ne sont pas nouveaux. Il traîne ses douleurs depuis la fin de saison dernière et n’a participé à aucun match de pré-saison. Il était pourtant sur le banc contre Frosinone pour le premier match de Serie A.…

LP pour SOFOOT.com