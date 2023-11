Filipe Luís prend sa retraite

L’homme aux belles oreilles décollées tire sa révérence.

Dans une longue vidéo, Flamengo a annoncé ce jeudi la retraite de Filipe Luís. Le latéral gauche de 38 ans raccroche les crampons après avoir réalisé une grande et belle carrière. L’international brésilien a porté le maillot de la Seleção à 44 reprises et peut se targuer d’avoir à son palmarès une Copa América, (2019), deux Ligue Europa, remportées avec l’Atlético de Madrid (2012 et 2018) et une Premier League, glanée avec Chelsea (2015).…

TM pour SOFOOT.com