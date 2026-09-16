Filipe Luis monte au créneau pour Paris Brunner

Une simple erreur de jeunesse ? On peut désormais parler d’affaire Brunner après la célébration polémique du jeune joueur allemand après son but face à Strasbourg. Le joueur formé au Borussia Dortmund avait mimé un geste d’égorgement devant les supporters alsaciens. Une manière de répondre aux nombreuses provocations, selon la version du joueur, qui s’est excusé sur les réseaux sociaux.

L’entraîneur de l’AS Monaco Filipe Luis est monté au créneau pour défendre son joueur en conférence de presse ce mercredi : « C’est un garçon passionné, très intense. Il a fait une erreur dans un moment de célébration. Il s’est très vite excusé. Le club prend ce sujet très au sérieux. Lui aussi s’est directement excusé sur les réseaux sociaux juste après le match. Je sais, il sait, tout le monde sait qu’il a fait une erreur. Il est jeune, on comprend, ça n’arrivera plus. » …

MB pour SOFOOT.com