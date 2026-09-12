Filipe Luis frustré par l’arbitrage à Strasbourg

Après un début de saison parfait, Filipe Luis espérait certainement continuer la belle série monégasque à Strasbourg. C’était sans compter sur un but contre son camp malheureux et un grand gardien côté alsacien. Si Paris Brunner a assuré un point aux siens, le coach brésilien de l’ASM a souhaité s’attarder sur une situation litigieuse en fin de rencontre .

Bousculé dans la surface adverse, Matthis Abline s’est alors effondré, sans voir l’arbitre signaler quoi que ce soit . Contacté dans son oreillette, Mr. Wattelier ne s’est finalement pas dirigé vers l’écran du VAR, provoquant l’incompréhension des Monégasques. Un point sur lequel est donc revenu, calmement , Luis après la rencontre, au micro de L1 +.…

JF pour SOFOOT.com