Filipe Luís déclare sa flamme à la Ligue 1

La maladie d’amour court sacrément vite. Avant de faire un tour du côté de la pelouse du Paris FC ce dimanche, Filipe Luís a balancé qu’il adorait suivre la Ligue 1 : « La saison dernière, je regardais beaucoup le championnat de France depuis le Brésil, avec les matchs de Monaco, ceux de Lyon avec Paulo Fonseca et du Paris Saint-Germain avec Luis Enrique évidemment. Comme je l’ai déjà dit, la Ligue 1 est très compétitive, car le niveau y est très homogène, que les équipes évoluent en bloc bas ou bien très haut sur le terrain. Elles ont toutes de bons joueurs, des jeunes talents, et le championnat est globalement très rapide, très intense. »

Moins satisfait de l’arbitrage

Il reste toutefois un nuage à l’horizon : l’arbitrage. « La seule chose sur laquelle je pense que nous pouvons progresser est qu’il y a un peu trop de fautes à mon goût, explique l’ancien latéral gauche de l’Atletico de Madrid. En tout cas, je suis très honoré de faire partie de ce championnat, et j’encourage les Brésiliens à le regarder, car il est d’un très bon niveau. » …

SW pour SOFOOT.com