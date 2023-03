Filière du lin: les surfaces cultivées ont plus que doublé en une décennie en Europe

La filière européenne du lin "s'est développée de manière spectaculaire" en une décennie, les surfaces cultivées ayant plus que doublé entre 2010 et 2020 (+133%), dans "un marché en tension" ces deux dernières années, a déclaré mardi l'Alliance du lin et du chanvre européens.

En 2021, le lin représentait 0,31% de la production de fibres dans le monde, selon une étude du cabinet Kea Partners et de l'Institut français de la Mode, cofinancée par la Région Normandie et présentée mardi à Paris.

Mais l'Europe est leader sur le marché mondial du lin, avec une production en 2021 de quelque 240 tonnes contre 138 dans le reste du monde, selon cette étude s'appuyant sur plus d'une centaine d'entretiens de dirigeants de TPE et PME en Europe, en Chine et en Inde, ainsi que des marques.

En Europe, trois pays concentrent 80% de cette production: la France, la Belgique et les Pays-Bas. Ils totalisent 145.000 hectares de culture, dont 127.000 en France.

Bénéficiant d'une image "positive auprès des marques" selon l'étude, le lin et sa filière sont confrontés à une augmentation significative des coûts de la fibre "avec des prix jamais atteints auparavant", a affirmé Bart Depourcq, président de l'Alliance.

Alors qu'un kilo coûtait "entre un et deux euros pendant des années", il s'est établi à 5,50 euros en fin d'année 2022, a chiffré Nicolas Martin, de Kea Partners.

Selon Damien Durand, directeur économique de l'Alliance, cette augmentation s'explique notamment par les hausses des coûts de l'énergie et du fret.

M. Depourcq a aussi évoqué "une situation internationale compliquée, entre le Covid (la pandémie ayant mené à l'arrêt temporaire d'unités de transformation, NDLR), les tensions géopolitiques" et des "rendements pas au rendez-vous", la production étant dépendante des aléas climatiques (sécheresse, vent, etc.).

"La demande est supérieure à l'offre actuelle", a-t-il encore indiqué.

En 2021, la mode constituait l'essentiel des débouchés de la filière (76%), suivie du linge de maison et de la décoration (23%), les matériaux techniques (composites et laine de lin) représentant 1%.

"La chaîne de valeur du lin reste très fragmentée et peu coordonnée, avec une codépendance entre l'Europe (...) et les filateurs asiatiques", a noté M. Martin mais la "fibre lin européenne est certifiée" et il y a un véritable "savoir-faire de Brest à Amsterdam".