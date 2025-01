"Figure de la vie politique": la gauche dénonce la réaction de Bayrou après la mort de Le Pen

Plusieurs responsables de gauche dénoncent la réaction de François Bayrou à la mort de Jean-Marie Le Pen, qualifié de "figure de la vie politique" et instigateur de "polémiques" par le Premier ministre ( AFP / JULIEN DE ROSA )

Plusieurs responsables de gauche ont dénoncé mardi la réaction - trop laudative à leurs yeux - de François Bayrou à la mort de Jean-Marie Le Pen, qualifié de "figure de la vie politique" et instigateur de "polémiques" par le Premier ministre.

"Jean-Marie Le Pen est mort. Ce n'était pas juste +une figure de la vie politique française+ comme réagit François Bayrou. Le respect pour les défunts ne doit pas conduire à la cécité sur son parcours. Jean-Marie Le Pen était un raciste et antisémite notoire, adorateur de Pétain et un tortionnaire en Algérie", a écrit sur les réseaux sociaux la cheffe de file des eurodéputés de La France insoumise, Manon Aubry.

"Le racisme, la haine des musulmans, l'antisémitisme ne sont pas des polémiques. Ce sont des délits punis par la loi", a ajouté le député LFI Paul Vannier.

"Au-delà des polémiques qui étaient son arme préférée et des affrontements nécessaires sur le fond, JM Le Pen aura été une figure de la vie politique française. On savait, en le combattant, quel combattant il était", avait écrit un peu plus tôt François Bayrou sur X.

"C'était un raciste. Un antisémite. Un colonialiste. Un nostalgique du régime de Vichy. Un antiféministe… Un multirécidiviste qui a fondé le FN avec des SS. Pas une figure de la vie politique française", a appuyé le secrétaire général du Parti socialiste Pierre Jouvet.

"Il n'est pas question de polémiques, mais de condamnations pour des propos racistes, antisémites et négationnistes", a pour sa part estimé le porte-parole du Parti communiste français Ian Brossat, qualifiant de message du Premier ministre de "pathétique".

Le fondateur du Front national est mort mardi à l'âge de 96 ans.