FIFA : Paris vaut bien une exemption fiscale

Le projet de loi des finances 2024 cache un secret un peu honteux. Le gouvernement y a intégré, via un amendement de sa majorité, un joli cadeau fiscal envers les fédérations sportives internationales, dont la « pauvre » FIFA. À chacun sa conception de l’intérêt général semble-t-il...

L’opération a été menée au départ en toute discrétion, avant d’être révélée par les Échos : une ébauche de régime fiscal en faveur des fédérations sportives internationales avait été inscrite dans le brouillon du budget de l’État. Seulement le Conseil d’État, guère soupçonnable d’être un repère de dangereux gauchistes, avait retourné un avis consultatif défavorable pour « rupture de l’égalité devant l’impôt » . Il en fallait toutefois davantage pour décourager les amoureux du ballon rond et des doux yeux de Gianni Infantino. Car la justification première de cet étrange cadeau de fin d’année serait, selon un porte-parole de Matignon cité par Libération, « d’être attractif pour toutes les fédérations sportives. Si la FIFA vient, c’est génial» . Notre parlement a d’ailleurs déjà adopté toute une série d’exemption et de niche fiscale pour permettre l’accueil des grandes compétions à venir (Coupe du monde de rugby, JOP de Paris 2024…). Des dérogations exigées par les grandes puissances du sport mondial comme le CIO. Les actuelles enquêtes du Parquet national financier (PNF) autour de l’attribution de divers contrats des Jeux de Paris illustrent pourtant à quel point ce petit monde a depuis longtemps d’autres ambitions que rendre le monde plus beau à travers les belles valeurs de l’olympisme.

Cette fois, il s’agit de séduire les grandes puissances du sport pour que la Ville Lumière devienne une sorte de hub géant pour le siège des fédérations internationales les plus prestigieuses. Voilà ce qui demeure de la grandeur de la France, du moins telle qu’on se la représente à l’Élysée. Les députés de la majorité présidentielle (Renaissance, MoDem et Horizons) ont dès lors été mis a contribution et ils ont déposé docilement, le 18 octobre, un amendement « garantissant un cadre fiscal adapté et pérenne pour leurs activités de gouvernance du sport et de promotion de la pratique sportive, qui sont exercées hors du champ concurrentiel ou marchand ». Pour faire court, il s’agit d’une exonération de l’impôt sur les sociétés, de cotisations foncières et sur la valeur ajoutée des entreprises. De même, les salariés de ces organisa

Par Nicolas Kssis-Martov pour SOFOOT.com