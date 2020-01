Feux en Australie : un village picard lance une cagnotte de soutien

Dans le village de Villers-Bretonneux, dans le département de la Somme, les images des incendies australiens sont particulièrement insupportables à regarder pour certains habitants. En effet, la commune est jumelée depuis 1985 avec Robinvale, une localité de 2 000 âmes située dans le sud de l'Australie, dans l'État de Victoria, où d'importants incendies de forêt sont en cours. « Depuis deux-trois jours, il y a certaines images que je ne peux plus regarder à la télévision », indique à Europe 1 Sylvain, un des membres du comité de jumelage. « Ce ne sont pas nos amis, mais nos frères. Les endroits les plus touchés, on les connaît très bien. »Lire aussi Australie : jusqu'à un million de milliards d'animaux tuésPar conséquent, Villers-Bretonneux a décidé de se mobiliser. Jeudi, les habitants ont lancé une cagnotte pour aider à reconstruire ce que le feu aura détruit et aider les pompiers de Robinvale. Samedi, en fin de journée, plus de 12 000 euros avaient été collectés par l'association franco-australienne et les habitants de Villers-Bretonneux. Au moins 418 personnes ont fait un don. Par ailleurs, le 2 février prochain, les habitants du village picard marcheront en soutien à leurs amis australiens. L'ambassadeur d'Australie en France a même prévu de faire le déplacement.Monuments aux morts australiensLe village picard a un lien tout particulier avec l'île d'Océanie puisque, durant la Première Guerre mondiale, ce sont...