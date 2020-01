Feux en Australie : trois Américains tués dans le crash d'un avion bombardier d'eau

Trois pompiers américains ont péri jeudi dans le crash de leur avion bombardier d'eau dans le sud-est de l'Australie. Cet avion venait en aide aux pompiers confrontés à une recrudescence des feux attisés par les rafales et la hausse du mercure.L'appareil, un C-130 Hercules, était engagé dans la lutte contre un feu qui a ravagé près de 94 000 hectares (940 km2), dans les Snowy Mountains, dans le sud de la Nouvelle-Galles du Sud.« Le contact a été perdu avec un gros avion bombardier d'eau dans la zone de Snowy Monaro peu avant 13 h 30 (3 h 30 en France) », ont annoncé les pompiers de Nouvelle-Galles du Sud dans un communiqué.Les autorités ont finalement annoncé quelques heures plus tard que les trois Américains à bord avaient péri dans le crash près de Cooma, à 120 km au sud de Canberra. Ces trois hommes, qui avaient une très grande expérience de la lutte contre les incendies, travaillaient pour la société canadienne Coulson Aviation engagée pour venir en aide à l'Australie.Des conditions « très difficiles » pour les avionsOn ignore dans l'immédiat les causes de cet accident, mais le chef des pompiers des zones rurales de Nouvelle-Galles du Sud, Shane Fitzsimmons, avait un peu plus tôt parlé de conditions « très difficiles » pour les avions en raison des vents.Le ministre des Services d'urgences David Littleproud a estimé que cette tragédie illustrait « les dangers inhérents » auxquels les pompiers sont prêts à faire face pour protéger les autres. Il a également rendu hommage à « la fraternité des pompiers dans le monde entier ».Les autorités ont annoncé que les drapeaux seraient mis en berne vendredi en Nouvelle-Galles du Sud par respect pour les trois Américains décédés.Cet accident porte à au moins 32 le nombre de personnes tuées depuis le début de la crise des feux de forêt en Australie.La société Coulson, pour qui les trois Américains travaillaient, a annoncé qu'elle envoyait une ...