Feux en Australie : des carottes jetées depuis un hélicoptère pour sauver les wallabies

Il pleut des patates douces et des carottes dans l'État australien de Nouvelle-Galles du Sud, ravagé par des incendies spectaculaires depuis des semaines. Le nom de l'opération ? « Rock Wallaby ». L'enjeu ? Sauver le « wallaby des rochers à queue », une espèce menacée. Le gouvernement de l'état de la Nouvelle-Galles du Sud a donc organisé la semaine dernière une livraison de milliers de tonnes de légumes dans les zones touchées par les incendies... par hélicoptère !Le ministre de l'Environnement de cet état de l'est du pays, Matt Kean, a déclaré dans un communiqué que la fourniture de nourriture aux wallabies était l'une des principales stratégies employées pour promouvoir la survie et le rétablissement des espèces touchées par les incendies aux Antipodes. Operation Rock Wallaby - #NPWS staff today dropped thousands of kgs of food (Mostly sweet potato and carrots) for our Brush-tailed Rock-wallaby colonies across NSW #bushfires pic.twitter.com/ZBN0MSLZei-- Matt Kean MP (@Matt_KeanMP) January 11, 2020 « Les premières évaluations des feux indiquent que l'habitat de plusieurs importantes populations de wallabies des rochers à queue en brosse a été brûlé lors des récents feux dans le bush. Les wallabies survivent généralement au feu lui-même, mais sont ensuite laissés en plan avec une nourriture naturelle limitée alors que le feu détruit la végétation autour de leur habitat rocheux », a clarifié le ministre en première ligne sur ce front. « Les wallabies étaient déjà stressés par la sécheresse en cours, ce qui rendait leur survie difficile sans aide » a confié l'officiel dans un article du Huff Post australien. Operation Rock Wallaby - #NPWS staff today dropped thousands of kgs of food (Mostly sweet potato and carrots) for our Brush-tailed Rock-wallaby colonies across NSW #bushfires pic.twitter.com/ZBN0MSLZei-- Matt Kean MP (@Matt_KeanMP) January 11, 2020 2000 kilogrammes de carottes et de ...