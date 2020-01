Feux de forêt: une nouvelle vague de chaleur s'abat sur l'Australie

Incendie en Nouvelle-Galles du sud, le 15 janvier 2019 ( AFP / SAEED KHAN )

Une nouvelle vague de chaleur s'est abattue jeudi sur le Sud de l'Australie, alimentant les craintes de nouveaux feux de forêts dans des Etats ravagés depuis des mois par les incendies.

Le mercure a grimpé jeudi à plus de 40 degrés dans l'Etat d'Australie-méridionale, où les alertes au risque d'incendie ont été lancées.

Cette vague de chaleur doit ensuite se déplacer vers l'Est pour atteindre vendredi Melbourne et Canberra puis Sydney, ce week-end, où les températures pourraient atteindre les 45 degrés.

Les autorités estiment que cette chaleur, accompagnée de vents secs, crée les conditions propices aux feux de forêt dans certaines parties des Etats de Nouvelle-Galles du Sud et du Victoria.

"On nous dit que cela va être chaud et sec ces prochains jours", a déclaré un des responsables des services d'urgence de l'Etat du Victoria, Andrew Crisp, en exhortant les habitants des zones à risque à prendre leurs précautions.

"N'attendez pas de voir de la fumée sur le seuil de votre porte. Ce sera trop tard. Il faut partir tôt."

Les prévisionnistes s'attendent à ce que cette vague de chaleur soit suivie de tempêtes, ce qui pourrait permettre d'éteindre certains feux. Mais d'intenses précipitations présentent aussi des risques d'inondations et de crues soudaines.

Les feux se produisent chaque année en Australie au sortir de l'hiver austral. Mais ils ont cette année été particulièrement précoces et intenses, générant une catastrophe nationale qui a fait 32 morts.

Cette crise a aussi alimenté les critiques contre le gouvernement conservateur du Scott Morrison, accusé de traîner les pieds dans la lutte contre le réchauffement climatique pour ne pas sacrifier la lucrative industrie du charbon, qui emploie aussi de nombreux Australiens.

Depuis septembre, une surface de plus de 100.000 km2, plus grande que le Portugal, a été réduite en cendres et plus de 2.000 habitations détruites. Des chercheurs estiment que plus d'un milliard d'animaux ont été tués.

hr/arb/jac/cn