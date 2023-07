Feux de forêt: première alerte rouge de l'été dans les Bouches-du-Rhône mardi

Feu de forêts à Louchats en Gironde le 17 juillet 2022 ( AFP / THIBAUD MORITZ )

Alerte rouge aux feux de forêt mardi dans les Bouches-du-Rhône: Météo-France a placé lundi au niveau de vigilance le plus élevé le département dans sa "météo des forêts", une première depuis le lancement de ce nouveau dispositif début juin.

En vigilance rouge, "les conditions météorologiques rendent le risque de départ et de propagation de feux de forêt et de végétation très élevé comparativement aux normales estivales", précise Météo-France sur son site internet.

Cette alerte rouge, qui survient alors que la Grèce lutte contre des incendies dramatiques notamment sur l'île touristique de Rhodes sur fond de chaleurs extrêmes, est la première enregistrée depuis qu'a été mise en place la météo des forêts de Météo-France.

Le département du sud-est de la France est déjà placé en vigilance orange (risque élevé) lundi par Météo-France. Mardi, Vaucluse et Var seront également classés en orange.

Depuis le début de l'été, plusieurs massifs des Bouches-du-Rhône, mais aussi d'autres départements de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur, avaient déjà été interdits d'accès par les préfectures pour éviter tout départ de feu.

Neuf feux sur dix sont d’origine humaine et principalement le fait d’une imprudence, rappelle aussi Météo-France.

"Alors que le département des Bouches-du-Rhône s'apprête à passer en alerte rouge incendies dès demain (mardi), j'en appelle à la vigilance de tous en adoptant les bons réflexes. Chaque geste compte", a déclaré sur Twitter le ministre de la Transition écologique Christophe Béchu.

Un Canadair en exercice dans les environs de Marseille le 8 juin 2023 ( AFP / Nicolas TUCAT )

Après un été 2022 dévastateur sur le plan des feux de forêt en France, la météo de forêts de Météo-France a été lancée début juin.

- Incendies records en 2022 -

Cette nouvelle carte présente à l'échelle départementale le degré de risque par un code couleur allant du vert au rouge (très élevé) en passant par le jaune et le orange (élevé).

Elle est publiée tous les jours pendant la période estivale, au moins jusqu'à fin septembre, et disponible sur le site meteofrance.com et l’application mobile de Météo-France. Elle s'ajoute à la météo des plages ou la météo marine.

Ce type de carte est déjà présent dans d'autres pays comme le Canada, les Etats-Unis, l'Espagne ou la Grèce.

L'Europe a été frappée par des incendies record en 2022. En France, l'été marqué par des mégafeux en Gironde et les 72.000 hectares partis en fumée durant l'année - six fois plus que la moyenne des dernières années - a accéléré une prise de conscience collective et un renforcement des moyens notamment aériens.

L'été 2022 avait, en revanche, été plus calme sur le front des feux de forêt dans le sud-est de la France, une zone historiquement touchée par d'importants incendies, mais où les pompiers ont obtenu des résultats spectaculaires depuis 1990 en attaquant massivement tous les départs de feu.

Cette stratégie pourrait toutefois se heurter dans les années qui viennent aux conséquences du réchauffement climatique: plus il fait chaud et sec, plus la végétation peut prendre feu, et plus l’incendie peut se propager.

Des températures supérieures à 30 degrés, combinées à un taux d'humidité dans l'air inférieur à 30% et un vent de plus de 30 km/h, sont souvent citées par les professionnels comme étant les plus susceptibles d'occasionner des départs et des propagations rapides de feux.