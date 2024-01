information fournie par So Foot • 26/01/2024 à 10:25

Feuilleton Hervé Renard : Bussaglia dénonce un manque de respect envers les Bleues

Et les Bleues dans tout ça ?

Dans un papier paru aujourd’hui dans le journal L’Équipe , l’ancienne internationale française Élise Bussaglia a réagi à l’éventualité d’un « prêt » d’Hervé Renard – sélectionneur de l’équipe de France féminine – à la tête de l’équipe masculine de Côte d’Ivoire : « Est-ce qu’ils oseraient faire ça s’il était à la tête d’une autre sélection et, par autre sélection, j’entends masculine ? Bien sûr que non. J’en ai un peu marre que le football féminin soit considéré comme une sous-catégorie du football masculin. Mais c’est aussi le reflet de la société dans laquelle on vit. Les mentalités évoluent trop lentement. » …

LP pour SOFOOT.com