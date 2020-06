Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Feu vert de la justice française au transfert de Félicien Kabuga vers un tribunal de l'Onu Reuters • 03/06/2020 à 14:44









FEU VERT DE LA JUSTICE FRANÇAISE AU TRANSFERT DE FÉLICIEN KABUGA VERS UN TRIBUNAL DE L'ONU PARIS (Reuters) - La justice française a approuvé mercredi le transfert de l'homme d'affaires rwandais Félicien Kabuga vers le Mécanisme pour les tribunaux pénaux internationaux (MTPI) afin qu'il y soit jugé pour génocide et crimes contre l'humanité commis entre avril et juillet 1994. Recherché par la justice internationale, Félicien Kabuga a été arrêté près de Paris le 16 mai dernier après vingt-six ans de cavale. (John Irish; version française Nicolas Delame, édité par Jean-Stéphane Brosse)

