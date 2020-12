La SNCF a pour l'instant vendu 1,8 million de places dans ses TGV pour les fêtes, sur les 4,5 millions disponibles. Actuellement, "3 ventes sur 4 se font dans les derniers jours" avant le départ du train.

Le PDG de la SNCF Jean-Pierre Farandou. ( AFP / ERIC PIERMONT )

Si le confinement est bel et bien levé le 15 décembre, la SNCF sera prête pour les fêtes, a indiqué mardi 8 décembre son PDG Jean-Pierre Farandou sur franceinfo . "Les Français peuvent être rassurés : il y aura des trains pour partir s'ils ont le droit de le faire", a-t-il assuré. "Côté SNCF, on sera prêts. On s'est mobilisés avec tous les cheminots pour préparer toute notre flotte de TGV, pour que chaque Français ait un train pour partir dans sa famille pour les fêtes ", a-t-il précisé, avant d'ajouter : "Encore faut-il que ça soit autorisé."

Jean-Pierre Farandou "s'attend à un rush après le 15 décembre" pour les réservations "si le 'go' est donné par les autorités sanitaires". Il a néanmoins invité les Français à acheter leur billet le plus tôt possible, pour pouvoir profiter des prix les plus bas . Car si les prix n'ont pas augmenté, les billets sont souvent plus chers quand ils sont achetés au dernier moment, a-t-il relevé.

Dans un contexte où "3 ventes sur 4 se font dans les derniers jours" avant le départ du train, le PDG du groupe a rappelé que " si jamais il y a des mauvaises surprises vous serez intégralement remboursés ou éventuellement vous pourrez échanger votre billet". Cette mesure, initialement mise en place jusqu'au 4 janvier, a d'ailleurs été prolongée jusqu'au 7 mars pour les TGV INOUI, Ouigo et Intercités . La SNCF a pour l'instant vendu 1,8 million de places dans ses TGV pour les fêtes, sur les 4,5 millions disponibles (dont 1,5 million "à un prix très bas"), selon lui.

Emmanuel Macron a annoncé le 24 novembre que le confinement serait levé le 15 décembre si la situation sanitaire continue de s'améliorer, c'est-à-dire si le nombre de contaminations au coronavirus descend sous les 5.000 par jour, avec environ 2.500 à 3.000 personnes en réanimation. Or, l'objectif des 5.000 tests positifs par jour semble désormais difficile à atteindre , laissant planer des doutes sur les fêtes de fin d'année.