Fêtes de fin d'année : des gourmandises (presque) sans sucre, c'est possible !

Il faut y goûter avant d'en parler. Alors nous avons fait le test : des chocolats au goût long en bouche, doux et délicats, sans sucre ajouté, ça existe, et c'est épatant ! Des bûches de Noël succulentes, elles aussi sans impact sur le taux de sucre du gourmand, c'est possible ! Pendant les fêtes de Noël ou du jour de l'An, ces produits permettent à ceux qui n'ont pas droit au sucré de se régaler sans faire bouger leur index glycémique. Les premiers concernés, bien sûr, sont les diabétiques de type 1 (maladie auto-immune qui conduit à une production insuffisante d'insuline) ou de type 2 (excès de sucre dans le sang, le plus fréquent). C'est d'ailleurs quand ils ont appris que leur fille était diabétique que Christine et Vincent Duclos ont décidé en 2008 de créer Delicesweet. Dans cette boutique de l'avenue de la Bourdonnais, dans le VIIe arrondissement de Paris, on trouve des confitures, des tablettes et bouchées de chocolats, des pâtes à tartiner, des nougats, des glaces, des biscuits, des marshmallows, des bonbons... Ils ne contiennent aucun sucre ajouté, en dehors du sucre naturel du cacao ou des fruits des confitures. Une bonne partie des chocolats sont fabriqués par la société piémontaise Venchi, célèbre pour ses gianduia, une pâte faite de chocolat et de noisettes finement broyées, qui a développé une gamme sans sucre exceptionnelle. Pour les diabétiques, mais aussi ceux qui soignent leur santé Toujours à Paris, la pâtisserie Les Belles Envies propose des gâteaux, biscuits et chocolats de qualité, dont la consommation n'augmente pas le taux de glycémie du gourmand qui les déguste. Alixe Bornon, la créatrice de l'enseigne qui compte aujourd'hui deux boutiques, dans le Ve et le XVIIe arrondissement, est elle-même diabétique de type 1. Elle a d'ailleurs raconté son histoire dans un livre paru au printemps dernier («Les Belles Envies», éditions Flammarion). «Tous nos produits sont à ...