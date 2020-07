Festivals, médias, livre: l'Assemblée vote des mesures de soutien

L'Assemblée nationale a voté jeudi soir des mesures de soutien pour le secteur culturel, notamment les festivals et le livre, ainsi que la presse, dans le cadre de l'examen du troisième budget rectifié pour 2020 face à la crise du coronavirus.

Via un amendement du gouvernement au texte examiné en première lecture, les députés ont voté des ouvertures de crédit de 50 millions d'euros pour la "mission Culture".

Ces fonds visent à soutenir les opérateurs et les établissements les plus fragilisés par la crise, ainsi qu'à mettre en place un fond d'urgence de 10 millions pour les festivals dont les éditions 2020 ont été annulées pour cause de Covid-19.

L'amendement gouvernemental a été adopté sans débat, mais des élus, y compris dans la majorité, à l'instar d'Aurore Bergé (LREM) ont plaidé en vain pour aller plus loin notamment pour soutenir le spectacle vivant.

Un autre amendement gouvernemental a été adopté, là aussi sans débat, visant à mettre en place un plan de soutien pour les entreprises des secteurs des médias et de la presse avec 70 millions de crédits supplémentaires.

Le gouvernement a encore prévu un effort budgétaire de 36 millions pour les entreprises du livre, dont 25 millions devant permettre aux librairies de surmonter leurs difficultés financières imputables à la crise sanitaire.

Le ministre de l'Action et des Comptes publics Gérald Darmanin a indiqué que cet amendement visait à "concrétiser le plan exceptionnel" pour le secteur présenté par ses homologues de la Culture et de l'Economie.

"Il était temps" a jugé globalement Michèle Victory (PS) regrettant qu'il ait fallu attendre trois mois pour ces mesures en faveur de la culture. Elle a observé que les sommes allouées depuis le début de la crise restaient relativement faibles "au regard des milliards perdus" dans un secteur "qui était déjà fragilisé".

Le ministère de la Culture avait indiqué dans la matinée jeudi avoir mobilisé plus de 5 milliards d'euros depuis le mois de mars afin de faire face à l'impact du Covid-19 sur les secteurs de la culture et des médias.

Sur les 5 milliards d'euros mobilisés, 2,9 milliards l'ont été au travers des dispositifs de soutien (activité partielle, fonds de solidarité, prêts garantis par l'État, exonérations de charges...).