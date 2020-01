Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Festival offensif pour l'ASVEL Reuters • 19/01/2020 à 18:53









Festival offensif pour l'ASVEL par Victor Gatinel (iDalgo) Lyon-Villeurbanne n'a fait qu'une bouchée de Bourg-en-Bresse cet après-midi sur son parquet à l'occasion de la 19e journée de Jeep Elite (104-71). Pourtant le club de l'Ain entame bien la rencontre, menant 30 à 24 après le premier quart-temps. Mais les pensionnaires de l'Astroballe lancent la machine dès le début du deuxième quart-temps et inversent la tendance. A la mi-temps l'ASVEL compte 10 points d'avance. Sous l'impulsion d'Amine Noua, auteur de 23 points et 3 rebonds, les Lyonnais continuent de prendre irrémédiablement le large et inflige une correction à leur adversaire. David Lighty en profite pour soigner ses statistiques avec 19 unités et 4 rebonds. Grâce à ce succès l'ASVEL revient à hauteur de Monaco en tête du classement. Bourg-en-Bresse marque un coup d'arrêt après 2 succès de rang et pointe à la 6e place.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.