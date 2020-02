Festival d'Angoulême : les politiques aussi aiment la BD

L'histoire retiendra qu'au festival de la bande dessinée d'Angoulême (Charente), Emmanuel Macron a pris la pose, aux côtés du dessinateur Jul, avec un tee-shirt dénonçant les violences policières. Une gaffe digne de Gaston qui fera sans doute oublier que le premier président de la République depuis François Mitterrand à se rendre à ce festival, qui se termine ce dimanche, a aussi célébré « l'art majeur » qu'est la BD, « un art qui fédère les générations et les milieux ».Une marque de reconnaissance pour une culture à laquelle on a trop longtemps injustement collé l'étiquette de sous-littérature jeunesse. Pourtant, si les femmes et les hommes politiques citent volontiers René Char, André Malraux ou Charles Péguy en public, ils sont nombreux à préférer dans le privé Franquin, Goscinny ou Tardi, à l'instar de beaucoup de Français. Comme quoi les politiques ne vivent peut-être pas tous dans une... bulle.Le patron du PS en personne, Olivier Faure, noircit régulièrement ses cahiers de notes de croquis à l'encre noire - on y croise même les huissiers de l'hémicycle. En 2007, directeur de cabinet adjoint de François Hollande, alors Premier secrétaire du PS, il avait publié une BD dans laquelle il racontait les coulisses du parti.« Je continue de dessiner, je gratte sur mon Moleskine en permanence, pour me vider le crâne », glisse Faure. En ce moment, il retrace son voyage au Viêt Nam, terre natale de sa mère. Toujours à l'encre de Chine. Fan invétéré de Corto Maltese (Corto est même le 2e prénom d'un de ses fils) d'Hugo Pratt dont il admire « la posture, l'élégance, la nonchalance », il était lui aussi à Angoulême jeudi pour défendre « le milieu très précaire » des dessinateurs. Villani et Wauquiez, coresponsables de la bédéthèque de l'Ecole normale supérieureMais Faure n'est pas le seul auteur BD de l'Assemblée. Le député (ex-LREM) et candidat à la mairie de Paris ...