Ferroviaire: le plan de relance "tape juste", estime le PDG de la SNCF

Le plan de relance, qui prévoit 4,7 milliards d'euros pour le ferroviaire, "tape juste" en mettant l'accent sur la rénovation du réseau, a estimé vendredi le PDG de la SNCF Jean-Pierre Farandou.

"On va rénover le réseau", a-t-il expliqué sur RTL.

"S'il n'y a pas un réseau de qualité, il n'y a pas de trains de qualité. C'est plus ingrat, ça ne se voit pas", a-t-il ajouté, faisant allusion aux incidents qu'ont connus des TGV le week-end dernier dans le Sud-Ouest de la France, en grande partie dus à une infrastructure hors d'âge.

"Il faut des rails qui fonctionnent", a-t-il insisté. "Avec 4,7 milliards (d'euros), on peut faire beaucoup de choses et on va faire beaucoup de choses pour les Français."

Les travaux permettront de créer 9.000 emplois pendant cinq ans, a noté M. Farandou, se réjouissant au passage d'"avoir enfin de l'argent pour les petites lignes".

"On est en mouvement, et ce mouvement on va pouvoir l'amplifier grâce au plan de relance", a-t-il résumé.

M. Farandou a confirmé la reprise des trains de nuit Paris-Nice et Paris-Tarbes en décembre 2021, avec du matériel "certainement" neuf que la SNCF achèterait ou louerait à l'étranger, par exemple en Autriche.

Quant à la cession de filiales évoquées jeudi par le ministre délégué aux Transports Jean-Baptiste Djebbari pour que la SNCF puisse retrouver sa "trajectoire financière", nonobstant les 4 milliards d'euros que le plan de relance doit lui apporter directement, M. Farandou reste prudent.

"Les cessions, on les regardera. Il faut faire une visite de notre portefeuille (...) avec l'Etat actionnaire", a-t-il dit sur RTL.

"C'est à l'issue de cette revue qu'on verra: on fera des cessions, on n'en fera pas, on en fera quelques unes, on verra... Cette question est aujourd'hui prématurée", a-t-il insisté, excluant de se séparer du logisticien Geodis qui a notamment permis d'approvisionner le pays en masques pendant la crise sanitaire.

"C'est le dernier grand logisticien français. (...) C'est un sujet de souveraineté industrielle, Geodis restera dans le groupe SNCF", a-t-il assuré.

Enfin, Jean-Pierre Farandou se dit "convaincu" que la grève lancée par la CGT le 17 septembre "sera assez peu suivie", avec "peu de perturbations".

"On s'en serait passé", a-t-il soupiré.