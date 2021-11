Ferropem: l'une des deux usines menacées échappe à la fermeture

Le groupe Ferroglobe, spécialiste du silicium, a annoncé lundi la levée du plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) engagé dans l'une des usines qu'il voulait fermer dans les Alpes, après huit mois de négociations qui n'ont pas permis de sauver l'autre site.

Ferroglobe "maintient en activité" le site des Clavaux (Isère) "grâce au soutien de l'État français et à un nouveau contrat commercial conclu avec un client historique", a indiqué le groupe américano-espagnol dans un communiqué.

"Cette nouvelle situation" permet à Ferroglobe "de réduire l'impact social du projet de réorganisation présenté en mars 2021, tout en assurant sa compétitivité sur l'ensemble de ses cinq sites industriels français", a-t-il précisé.

L'usine des Clavaux, qui compte 131 salariés au sud de Grenoble dans la vallée de la Romanche, bénéficiera également de la création de 25 emplois, rendue possible par le transfert sur le site de la production de siliciure de calcium.

"C'est une délivrance après avoir vécu, chaque jour depuis l'annonce de Ferroglobe, avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête. On savait que l'usine avait été mal jugée et on a riposté par le travail. Le pari était risqué mais il a payé", s'est réjoui auprès de l'AFP Mourad Moussaoui, délégué central du syndicat Force ouvrière de Ferropem, filiale française du groupe.

En revanche, Ferroglobe a confirmé le maintien du PSE amorcé à Château-Feuillet, son autre usine alpine située à La Léchère (Savoie), et son intention de "mettre en place un plan de redéploiement et des mesures sociales de qualité" pour les 221 salariés concernés.

"Château-Feuillet, c'était le plus gros site de la filière silicium française. L'amputer d'une usine comme celle-là, c'est l'exposer encore davantage à la concurrence chinoise", a déploré Yannick Bacaria, de la Fédération nationale CGT des industries chimiques.

"C'est un non-sens complet car on va désormais aller acheter le silicium en Chine, alors qu'elle en produit avec de l'électricité produite au charbon (le site savoyard utilise, lui, l'énergie hydroélectrique, ndlr). C'est un manque d'ambition politique qui va accélérer le problème du climat", a-t-il ajouté.

Ces décisions ont été officialisées aux syndicats de Ferropem lors d'un comité social et économique central (CSEC) extraordinaire qui s'est tenu lundi matin à Chambéry, siège social de la filiale.

Le 30 mars, Ferroglobe avait annoncé la fermeture de ses deux usines alpines pour "défaut de compétitivité". Le dossier a pris une tournure politique avec des déplacements sur les sites menacés, notamment, des candidats à la présidentielle Jean-Luc Mélenchon (LFI) et Yannick Jadot (EELV).

Le 29 septembre, le Premier ministre Jean Castex avait plaidé pour la recherche de "mesures alternatives à l'arrêt d'exploitation" des deux usines en évoquant huit repreneurs potentiels.

Il avait également affirmé que l'État avait fait "plusieurs propositions aux dirigeants de Ferropem afin de leur permettre de renforcer la compétitivité des sites, en mobilisant différentes mesures de soutien", notamment dans le cadre du plan de relance.

bp/ppy/cal