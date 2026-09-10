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Ferran Torres entre déjà dans l’histoire du PSG
information fournie par So Foot 10/09/2026 à 14:01
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Ferran Torres entre déjà dans l’histoire du PSG

Ferran Torres entre déjà dans l’histoire du PSG

C’est ce qui s’appelle des débuts réussis. En quatre matchs, ou 217 minutes pour être précis, Ferran Torres a (déjà) inscrit cinq buts avec le Paris Saint-Germain . Si la répartition des pions de l’Espagnol est encore à revoir, El Tiburon est déjà dans l’histoire du club de la capitale. Opta rapporte que le buteur est le deuxième joueur à inscrire au moins cinq buts lors de ses quatre premières apparitions avec le PSG , après le boss Zlatan Ibrahimovic.

Records sur records

Mieux encore, l’ancien du Barça est le seul Parisien à avoir planté un coup du chapeau pour son premier match dans la plus belle des compétitions de club. À titre personnel, Ferran porte son total de triplé en carrière à six : un avec l’Espagne, un avec Manchester City, trois avec le FC Barcelone et donc un avec les Rouge et Bleu.…

AC pour SOFOOT.com

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