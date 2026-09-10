Ferran Torres entre déjà dans l’histoire du PSG

C’est ce qui s’appelle des débuts réussis. En quatre matchs, ou 217 minutes pour être précis, Ferran Torres a (déjà) inscrit cinq buts avec le Paris Saint-Germain . Si la répartition des pions de l’Espagnol est encore à revoir, El Tiburon est déjà dans l’histoire du club de la capitale. Opta rapporte que le buteur est le deuxième joueur à inscrire au moins cinq buts lors de ses quatre premières apparitions avec le PSG , après le boss Zlatan Ibrahimovic.

Records sur records

Mieux encore, l’ancien du Barça est le seul Parisien à avoir planté un coup du chapeau pour son premier match dans la plus belle des compétitions de club. À titre personnel, Ferran porte son total de triplé en carrière à six : un avec l’Espagne, un avec Manchester City, trois avec le FC Barcelone et donc un avec les Rouge et Bleu.…

AC pour SOFOOT.com