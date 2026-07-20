Ferrán Torres : « Ce but était pour 47 millions de personnes »
El Salvador ! Buteur victorieux pour l’Espagne, championne du monde après avoir battu l’Argentine, Ferrán Torres a réagi à ce qui sera sans doute le plus beau jour de sa vie. « Merci beaucoup ! Ce but était pour 47 millions de personnes… Tout était écrit, il fallait qu’on gagne. Quand tu as Messi dans l’équipe adverse, c’est toujours un risque de séisme » , a-t-il réagi après le sacre espagnol.
Embed t.co…
TJ pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer