Ferran Torres au PSG, le dossier Álvarez ? Le président du Barça fait le point sur le mercato

Ça vient, ça part : le moulin du mercato tourne à plein régime à Barcelone. Les rumeurs autour d’un transfert de Ferran Torres au PSG n’ont fait qu’émerger ces derniers jours, mais le président blaugrana , Joan Laporta, a clarifié la situation de son joueur, sans forcément démentir un probable départ. « J’en ai entendu parler, mais nous n’en avons pas la confirmation. C’est un joueur du Barça » , a-t-il expliqué ce lundi à Dallas, où il est présent pour la demi-finale entre la France et l’Espagne.

Julián Álvarez est toujours dans le viseur

Une frappe en pleine lucarne face à la Suisse et Julián Álvarez a peut-être (enfin) lancé sa Coupe du monde . Cependant, son avenir en club est plus qu’incertain, lui qui a demandé son départ de l’Atlético de Madrid. Le club catalan a affirmé ces dernières semaines avoir transmis une offre pour l’attaquant argentin, qui n’est pas éternelle d’après Laporta : « Évidemment, nous n’allons pas danser sur la musique de qui que ce soit, c’est nous qui donnerons le rythme. Nous avons fait une offre formelle. Elle n’est pas illimitée et, le moment venu, nous dirons jusqu’à quand elle restera valable. » …

EM pour SOFOOT.com