Fernando Torres arrive à Brighton

On ne l’avait pas vu venir ! Brighton a annoncé le nom du nouvel adjoint d’Arturo Ruiz , l’entraîneur de sa section féminine, et il s’agit de Fernando Torres. Oui, vous avez bien lu. Enfin, presque, puisqu’on ne parle pas du Torres qui coache la réserve de l’Atlético de Madrid, mais de son homonyme, qui vient de quitter les féminines de la Real Sociedad. Ce Fernando Torres est lui aussi passé par l’Atlético , où il a entraîné les joueuses de l’équipe A pendant quatre ans.

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QB pour SOFOOT.com