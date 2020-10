Fernando Signorini : "Dans 40 000 ans, on parlera encore de Leo et Diego"

Préparateur physique de Diego Maradona, Fernando Signorini s'est aussi occupé du corps de Lionel Messi en sélection argentine. Interview avec le seul être humain capable de comprendre les états d'âme des mythiques N°10 argentins.

"Messi ? Avant c'était un poulet, maintenant c'est un coq. Là, il a une crête, c'est le patron de la basse-cour et il le signifie."

Biensûr que le caractère et la personnalité de Leo ont changé. Ce n'est pas étrange. Quand il était avec nous en sélection, il avait 21, 22 ans et aujourd'hui il en a 33. Tout le monde change, surtout à l'âge qu'il a. C'est logique : avant c'était un poulet, maintenant c'est un coq. Là, il a une crête, c'est le patron de la basse-cour et il le signifie. C'est fantastique que cela se passe comme ça, je célèbre le fait qu'il prenne des responsabilités, qu'il se mette en avant. C'était prévisible d'ailleurs.On vit dans une société où on a l'impression qu'il faut obligatoirement se mettre en avant pour que tout le monde voie que tu es beau. Leo n'a pas besoin de faire tout ce bruit. Leo était déjà beau à 12 ans lorsqu'il se mettait des seringues tout seul dans les jambes. Même moi qui en ai 70 aujourd'hui, je serais incapable de le faire ! Il faut avoir du respect pour ce qu'il a fait, ce qu'il a enduré... Pour comprendre ce qu'il se passe, il faut réviser le passé, et dans son cas, on pressentait que ce gamin allait devenir quelqu'un de très important.Les types comme Messi n'ont pas besoin de beaucoup parler parce que leur seule présence vous aimante. Il a une aura qu'il est difficile d'expliquer avec des mots. Il fait partie d'une classe à part, celle qui génère des sensations qui sont difficiles à