Fernando Santos, les pleins pouvoirs

Lors de la large victoire du Portugal face à la Suisse (6-1) en huitièmes de finale de la Coupe du monde, Fernando Santos a rappelé que c'était lui le patron en mettant sur le banc João Cancelo et surtout Cristiano Ronaldo. Une reprise en main qui rappelle celle effectuée à l'Euro 2016.

"J'ai également lancé Diogo Dalot et Raphaël Guerreiro, alors que João Cancelo est un joueur fabuleux. J'ai estimé que c'était ce dont nous avions besoin pour affronter cet adversaire." Fernando Santos

Merci patron

Le Ballon d'or 2022 serait-il maudit ? C'est en tout cas ce que l'on pourrait penser avec les forfaits en Coupe du monde du lauréat Karim Benzema et du finaliste Sadio Mané, ainsi que la mauvaise performance de Kevin De Bruyne qui complétait le podium. Une possible malédiction dont se fout complètement Fernando Santos qui n'est pas du genre à prendre en considération ce classement au moment de cocher les noms de son équipe. Pour preuve, trois des quatre Portugais présents dans ce classement (Rafael Leão, Cristiano Ronaldo et João Cancelo) se sont assis sur le banc lors du huitième de finale face à la Suisse. Et si ce choix fort - notamment par rapport à CR7 - a été vivement discuté au moment de l'annonce de la compo, il s'est révélé plus que payant, puisque le Portugal a étrillé la Suisse (6-1) en proposant un jeu alléchant et n'a jamais semblé aussi fort depuis l'arrivée du fumeur de havanes en 2014. Preuve, s'il en fallait encore une, qu'il n'y a pas forcément besoin d'avoir le meilleur joueur pour gagner des matchs, mais plutôt la meilleure équipe.Après le festival de son équipe, Fernando Santos est revenu sur sa décision de mettre Cristiano Ronaldo et João Cancelo sur le banc :Avant d'assurer qu'il n'y avait pas le moindre conflit avec son capitaine :Alors que ce match face à la Suisse aurait pu sonner - en cas de contre-performance - comme son dernier sur le banc du Portugal, Fernando Santos a donc décidé, non… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com