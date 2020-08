Fernando Marçal : "Je voulais être Roberto Carlos"

Il y a des signes qui ne trompent pas. Mardi dernier, à quelques jours du départ pour Lisbonne et de ce quart de finale contre Manchester City, ce sont Marçal et Marcelo, les deux défenseurs brésiliens très critiqués cette saison à Lyon mais solides face à la Juve, qui étaient les plus sollicités par les médias au Groupama Training Center. "Pas une revanche", assure Fernando Marçal, qui à 31 ans retrace sa drôle de carrière et s'épanche sur son pays, le Brésil, et sa colonie lyonnaise.

"Mon enfance était simple, on jouait au foot, au cerf-volant et aux billes dans la rue. Ma mère faisait des ménages, mon père vendait des œufs."

Je suis né et j'ai grandi à Itaquera, à l'est de la ville, pas loin du nouveau stade de Corinthians, même si moi je supportais Palmeiras. C'était un quartier modeste, familial, de travailleurs. Mon enfance était simple,on jouait au foot, au cerf-volant et aux billes dans la rue. Ma mère faisait des ménages, mon père vendait des œufs. Il continue à le faire, d'ailleurs. À 12, 13 ans, quand j'étais en vacances, je l'accompagnais dans son travail.Oui, il gérait un petit club de quartier, qui s'appelait Vila Nova de Guaianases. On peut dire que je vivais sur le terrain avec mon père. J'étais attaquant, mais chez les jeunes à Corinthians, vers 13 ans, l'entraîneur m'a fait