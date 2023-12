Fernando Diniz : « Si l’on perd sans jouer avec nos principes, on perd deux fois »

Malgré la lourde défaite de Fluminense contre Manchester City en finale de la Coupe du monde des clubs (4-0), Fernando Diniz ne semble pas être affecté par le résultat. Calme, souriant, le coach de Flu se livre après coup sur ses idées ainsi que sur l'énorme fossé qui existe aujourd'hui entre les clubs européens et sud-américains.

Cette défaite face à Manchester City en finale (4-0) n’est pas la meilleure façon de terminer l’année…

C’est un résultat lourd pour nous, c’est vrai, mais nous n’avons pas eu de chance en tobant sur la meilleure équipe du monde de ces cinq dernières années. Pour ne rien arranger, ils ont marqué contre nous dès la première minute du match, et la forte pression qu’ils nous ont imposée a fait qu’en deuxième mi-temps, nous avons eu du mal à nous approcher de leur but. Malgré cela, nous avons essayé de jouer comme nous l’avons fait toute l’année, et nous sommes presque toujours parvenus à nous libérer de cette pression en jouant. Mais l’usure que cause cette équipe de City est énorme.

On a l’impression, d’après ce que vous dites, que l’écart est très grand entre l’actuel vainqueur de la Copa Libertadores et le vainqueur de la Ligue des champions.

Chaque fois que vous jouez contre de telles équipes, vous apprenez et vous vous améliorez, mais malheureusement, nous n’avons pas souvent l’occasion de les affronter. C’est la réalité avec laquelle nous devons vivre. Pour en revenir au match, je pense qu’il aurait été pire de jouer un jeu plus défensif. Cela ne me convient pas, car j’ai mes convictions, et si l’on perd sans jouer avec nos principes, on perd deux fois.…

Par Sergio Levinsky, à Jeddah (Arabie saoudite) pour SOFOOT.com