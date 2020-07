Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Fernando Alonso retourne chez Renault Reuters • 08/07/2020 à 16:45









Fernando Alonso retourne chez Renault par Florian Burgaud (iDalgo) Renault a officialisé la nouvelle ce mercredi midi. Le pilote espagnol Fernando Alonso, 39 ans en juillet, pilotera une monoplace française à partir de la saison 2021 pour au moins deux années. Le Normand Esteban Ocon sera son équipier puisque l'Australien Daniel Ricciardo a choisi de rejoindre McLaren. Ce sera le troisième passage du double champion du monde par l'écurie dirigée par Cyril Abiteboul. « C'est avec une grande fierté et une immense émotion que je retourne dans l'équipe qui m'a donné ma chance au début de ma carrière et qui me donne maintenant l'occasion de revenir au plus haut niveau. J'ai des principes et des ambitions qui collent au projet de l'équipe », explique notamment le Taureau des Asturies dans le communiqué publié par le Renault F1 Team.

