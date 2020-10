Fermeture temporaire des rayons livres et culture des grandes surfaces

Le gouvernement a annoncé vendredi que les rayons livres et culture des grandes surfaces alimentaires et spécialisées seraient "momentanément fermés dès ce soir", par "souci d'équité entre grandes surfaces et les librairies indépendantes", qui ne sont pas autorisées à ouvrir.

Cette annonce conjointe entre le ministre de l'Economie et des Finances Bruno Le Maire et la ministre de la Culture Roselyne Bachelot intervient alors que de nombreux acteurs culturels et politiques regrettaient que les librairies doivent rester fermées aux termes des règles présidant au nouveau confinement.

Le journaliste et présentateur de l'émission littéraire de France 5 "La grande librairie" François Busnel s'est notamment fait vendredi le porte-voix du monde culturel en lançant une pétition en ligne pour réclamer la réouverture des librairies. Avec leur fermeture, la France se prive de son "meilleur bataillon pour nous permettre d'affronter l'obscurantisme".

Les librairies ne font pas partie de la liste des commerces dits "essentiels" autorisés par le gouvernement à rester ouverts durant le confinement. Elles peuvent toutefois effectuer des livraisons ou proposer le retrait de commandes, à la porte du magasin ("click and collect").

Un peu plus tôt vendredi, le groupe Fnac-Darty - dont les magasins vont rester ouverts pendant le confinement - avait également annoncé qu'il fermerait ses rayons culture pour les 15 prochains jours, "dans un souci de responsabilité".

Dans leur communiqué, les deux ministres indiquent avoir réuni dans la journée "au cours d'une conférence téléphonique les principaux représentants de la filière du livre et de la grande distribution".

"A la suite de cet échange, il a été décidé, par souci d'équité entre grandes surfaces et les librairies indépendantes, que les rayons livres et culture des grandes surfaces alimentaires et spécialisées seraient momentanément fermés. Cette décision sera mise en oeuvre dès ce soir", est-il précisé.

Concernant les librairies, "le système de click and collect est possible et sera encouragé par des aides spécifiques", ont également indiqué les deux membres du gouvernement.

Ils annoncent qu'ils réuniront "la semaine prochaine l'ensemble des acteurs de la filière du livre pour étudier avec eux les modalités d'une éventuelle réouverture des librairies, dans la perspective du point d'étape fixé par le Président de la République".

Dans un communiqué séparé publié à l'issue de cette réunion avec les ministres, la Fédération du commerce et de la distribution (FCD) a affirmé pour sa part que cet arrêt de la vente de livres "sera effectif à compter du 31 octobre et pour une durée de 15 jours. A l'issue de cette période, la décision sera réexaminée par le gouvernement".

La liste des activités commerciales autorisées pendant le reconfinement figure dans un décret du ministère des Solidarités et de la Santé. Outre les commerces alimentaires, sont autorisés les opticiens et pharmacies, les magasins multi-commerces, les vendeurs de matériaux de construction et quincaillerie, d'alimentation animale, de bureautique, de tabac et vapotage, la réparation de véhicules, les blanchisseries ou encore les activités financières et d'assurance.

S'y ajoutent les centres commerciaux, qui "ne peuvent accueillir un nombre de personnes supérieur à celui permettant de réserver à chacune une surface de 4 m2", le préfet pouvant aussi limiter le nombre maximum de personnes.

Enfin, le texte autorise l'ensemble des magasins à "accueillir du public" "pour leurs activités de livraison et de retrait de commandes", soit le fameux "click and collect".