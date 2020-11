Le président du Comité stratégique E.Leclerc. et le président du directoire d'Unibail Rodamco Westfield ont appelé à la réouverture des magasins afin que les Français puissent faire leurs achats de Noël dans de bonnes conditions. Douze maires de Seine-Saint-Denis ont par ailleurs saisi le Conseil d'Etat pour demander la suspension du décret fixant les commerces fermés pendant le reconfinement, une mesure "disproportionnée" ne reposant sur "aucune étude scientifique crédible" selon eux.

Un rayon de jouets fermé dans un supermarché de Bordeaux. ( AFP / PHILIPPE LOPEZ )

La fermeture des commerces "non essentiels" et des rayons "non essentiels" dans les supermarchés pendant le reconfinement continue de faire grincer des dents. "Il y a eu une politisation du dossier" qui a abouti à une situation où "tout le monde est perdant" et où "les fournisseurs n'ont plus de débouchés", a regretté vendredi 6 novembre Michel-Edouard Leclerc sur RMC/BFMTV .

"L'alimentaire, petit ou grand commerce, était ouvert, mais les petits commerces spécialisés étaient fermés. Des fédérations de commerçants s'en sont plaint", a décrit le président du Comité stratégique E.Leclerc. "Il n'y a pas que des petits commerçants, dans le jouet ce sont trois chaînes de franchiseurs, JouéClub, Toys"R"Us et La Grande récré, ce ne sont pas des petits qui ont été se plaindre", a-t-il poursuivi. "Des élus (...) ont dit qu'ils allaient édicter des arrêtés pour faire ouvrir les uns ou fermer les autres, c'était la pagaille et le Premier ministre a tranché en interdisant une grande partie du non-alimentaire en hypermarchés. Il y avait un problème et on a étendu le problème à tout le monde, tout le monde est perdant et les fournisseurs derrière n'ont plus de débouchés ", a pointé Michel-Edouard Leclerc.

Il a regretté l'absurdité de la situation où il a "le droit de vendre un pyjama pour enfant de trois ans parce que c'est de la puériculture, mais pas un pyjama pour enfant de 4 ans". "Je n'ai pas le droit de vendre des livres, mais j'ai le droit de vendre un journal, ça veut dire que le syndicat de l'un a été plus efficace que l'autre", poursuit-il, estimant que "cette interdiction de vendre, alors que les consommateurs étaient dans les magasins, ce n'est pas la bonne".

Réouvertures demandées

Le président de Leclerc a également appelé le gouvernement a rouvrir les commerces avant le 1er décembre pour permettre aux Français de faire leurs achats de Noël dans de bonnes conditions, "en respectant des protocoles sanitaires hyper pointus, hyper contrôlés, voire sanctionnés, puissent ouvrir". Dans le cas contraire, Michel-Edouard Leclerc craint de voir "tout le monde se précipiter faire les cadeaux de Noël dans les magasins". "Je ne dis pas cela d'un point de vue business, ni d'un point de vue capitalistique, mais d'un point de vue santé", a-t-il ajouté.

Sur franceinfo jeudi, Christophe Cuvillier, le président du directoire du géant des centres commerciaux Unibail Rodamco Westfield, a également regretté une situation "très difficile" et demandé la réouverture des magasins fermés. Dans ses centres commerciaux, environ 25% des magasins sont partiellement ou totalement ouverts : 15% car ils sont considérés comme "essentiels", et 10% car ils proposent du "click & collect" ou de la vente à emporter. "On est dans une période très délicate, la période d'avant Noël, et nous souhaiterions que ce confinement soit le plus court possible pour que les magasins puissent rouvrir et qu'on puisse préparer les fêtes de fin d'année", insiste Christophe Cuvillier.

Pour le président du directoire d'Unibail Rodamco Westfield, ses centres commerciaux ont "mis en place un protocole sanitaire complet" et sont "à la pointe en matière de sécurité et de santé pour les Français". S'il assure que les centres commerciaux ne sont pas les lieux principaux de contamination au Covid-19, il se dit néanmoins prêt à prendre d'autres mesures pour permettre la réouverture des commerces, évoquant notamment une réduction de la jauge, par exemple "une personne tous les 4,5, 10 ou 15 mètres carrés".

Le Conseil d'Etat saisi

Douze maires de Seine-Saint-Denis ont en outre saisi le Conseil d'Etat pour demander la suspension du décret fixant la liste des commerces dits "non essentiels" fermés pendant le reconfinement. Ce décret "instaure une inégalité de traitement entre les commerçants" et "constitue une atteinte disproportionnée et inappropriée à la liberté d'entreprendre" , estiment dans leur référé ces élus, tous situés à droite de l'échiquier politique. Cette interdiction va avoir "un effet direct non seulement sur les ressources de ces collectivités mais aussi remettre en cause leur politique d'urbanisme et d'aménagement et plus généralement porter atteinte à la qualité de vie dans ces communes", alertent-ils conjointement.

"Elle n'est fondée sur aucune étude scientifique crédible ", soutiennent-ils encore, estimant au contraire que l'application des gestes barrières est plus facile à faire respecter dans les petits commerces que dans les grandes surfaces qui favorisent, selon eux, des rassemblements plus importants.