Fermeture des commerces : "Amazon se gave, à nous de ne pas la gaver", appelle Roselyne Bachelot

"N'achetez pas des livres sur les plateformes numériques. (...) Il n'y a pas d'avantage à acheter sur une plateforme numérique", a soutenu lundi la ministre de la culture.

La ministre de la Culture Roselyne Bachelot, le 22 octobre 2020 ( POOL / LUDOVIC MARIN )

La fermeture des bibliothèques, des librairies et des rayons livres et culture des grandes surfaces encore ouvertes font les affaires des géants du commerce en ligne, à commencer par le premier d'entre eux en France, Amazon. "Oui, Amazon se gave, à nous de ne pas gaver" les géants du commerce en ligne, a lancé lundi 2 novembre la ministre de la Culture Roselyne Bachelot sur LCI .

" N'achetez pas des livres sur les plateformes numériques ", a-t-elle insisté. Rappelant qu'il existe en France un "prix unique du livre" grâce "à Jack Lang", elle a encore asséné : " il n'y a pas d'avantage à acheter sur une plateforme numérique ". Roselyne Bachelot incite les lecteurs à se fournir en livres auprès des librairies par le "click & collect" (commander à distance et venir récupérer le ou les ouvrages sur place) ou par les envois postaux. D'autant qu'elle a expliqué "avoir obtenu que les tarifs postaux des libraires soient considérablement diminués". "Nous allons diviser (ces tarifs postaux) au moins par trois ou quatre (...) ça va dépendre des envois, car si vous achetez dix livres ou un, ce ne sont pas les mêmes tarifs", a détaillé la ministre.

Amazon avait déjà été dans le viseur du gouvernement . La ministre déléguée à l'Industrie, Agnès Pannier-Runacher, a ainsi annoncé samedi sur Europe 1 que le gouvernement avait demandé au géant de la vente en ligne de suspendre sa campagne de promotion pré-Black Friday. Selon la ministre, le goupe a accepté de retirer cette campagne, ce que dément l'organisation altermondialiste Attac qui relève qu'Amazon fait toujours la promotion du Black Friday.

Ce weekend, le ministre de l'Economie Bruno le maire a également appelé les Français à favoriser les commerces de proximité. "Si vous pouvez trouver votre jouet dans un commerce de proximité, votre livre chez un libraire indépendant et qu'il suffit de passer un coup de fil pour le commander, faites-le ! Vous soutenez votre commerçant de proximité et vous participez à la relance de l'activité française", a-t-il renchéri. " J'invite tous les Français à faire preuve d'un comportement patriotique et à favoriser le commerce de proximité ", a-t-il ajouté.