Fermeture des bars et restaurants : des mesures d'aide "clairement insuffisantes", dénonce la CPME

La confédération prévient que les fermetures auront un "impact économique majeur" dans les régions concernées.

Un restaurant à Paris, le 22 juillet 2020. (illustration) ( AFP / CHRISTOPHE ARCHAMBAULT )

Les mesures d'aide annoncées jeudi soir par le Premier ministre Jean Castex pour soutenir les bars, restaurants et autres salles de sport obligés de fermer pour lutter contre le coronavirus sont "insuffisantes", a jugé vendredi 25 septembre la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME).

"Ces aides sont clairement insuffisantes et ne peuvent suffire à couvrir l'ensemble des pertes économiques engendrées par une décision gouvernementale", a protesté la CPME dans un communiqué. Elle regrette notamment que ces aides soit "conditionnées à une baisse de chiffre d'affaires d'au moins 50%", et non généralisées.

Impact économique majeur

Le Premier ministre a annoncé jeudi soir plusieurs mesures de soutien en terme de chômage partiel, de renforcement du fonds de solidarité et d'exonérations de charges pour les bars, restaurants ou encore salles de sport obligées de fermer ou de restreindre leur activité dans certaines régions.

"Les nouvelles règles sanitaires (...) auront un impact économique majeur dans les régions et les secteurs concernés. De plus, d e nombreuses entreprises appartenant à des secteurs connexes seront également frappées au cœur ", souligne la CPME.

L'organisation en appelle aussi au "dialogue" pour "faire face à la désespérance de nombreux indépendants qui se retrouvent acculés". "Il est maintenant impératif que les éventuels 'tours de vis' visant à éviter la propagation du virus, soient précédés de véritables échanges (...) pour éviter les coups de massues successifs sans une quelconque préparation", ajoute encore la CPME.