Fermeture de sites Renault en France : "impensable que les 5 milliards prêtés par le gouvernement servent à restructurer l'entreprise"

La CGT encourage la direction du groupe à changer de stratégie : Renault "a besoin de reproduire des Renault en France et retravailler sur l'emploi en France".

Le secrétaire général de la CGT Philippe Martinez, lors d'une manifestation à Paris, le 11 janvier 2020. ( AFP / LIONEL BONAVENTURE )

Renault envisagerait de fermer quatre sites en France dans le cadre d'un vaste plan d'économie qui doit être annoncé le 29 mai, affirme Le Canard enchaîné . Une stratégie "impensable", s'est insurgé le secrétaire général de la CGT Philippe Martinez. "Quand on veut réindustrialiser le pays, c'est impensable !", a-t-il réagi sur RTL , invitant la direction à changer "la stratégie" du constructeur automobile.

Renault "a besoin de reproduire des Renault en France et retravailler sur l'emploi en France. La situation de Renault n'est pas due à la crise sanitaire . Elle est due à des années de gouvernance de Carlos Ghosn (l'ancien PDG, NDLR), qui a été érigé comme un dieu pendant des années et on voit les conséquences de sa stratégie. C'est cette stratégie qu'il faut changer", a poursuivi le dirigeant syndical. "Est-ce que les 5 milliards que le gouvernement s'apprête à prêter à Renault vont servir à restructurer l'entreprise? C'est un gros problème", a-t-il ajouté.

Selon l'hebdomadaire satirique, le constructeur automobile envisagerait de fermer les sites de Flins, Dieppe, Choisy-le-Roi et les Fonderies de Bretagne . Selon une source proche du dossier, à Flins il ne s'agirait pas d'une fermeture mais de l'arrêt de la production automobile pour consacrer le site à une autre activité.

L'Etat français, premier actionnaire de Renault avec 15% du capital, prévoit de garantir un prêt bancaire d'environ 5 milliards d'euros pour le constructeur .