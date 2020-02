Fermeture de Fessenheim: Elisabeth Borne dans le Haut-Rhin vendredi

La ministre de la Transition écologique Elisabeth Borne se rendra vendredi dans le Haut-Rhin, à la veille de la mise à l'arrêt du premier réacteur de la centrale nucléaire de Fessenheim, a-t-on appris mercredi auprès de son ministère.

Après des années de débat qui ont fait de sa fermeture un serpent de mer de la vie politique française, le réacteur N°1 de Fessenheim doit être définitivement arrêté samedi, première étape sur le long chemin du démantèlement de cette centrale mise en service en 1977.

Cet arrêt n'entraînera "aucune perte d'emploi", a assuré mercredi Mme Borne, qui rencontrera vendredi des élus et acteurs du territoire, alors que la centrale génère quelque 2.000 emplois dans l'un des territoires d'Alsace les moins bien dotés sur le plan industriel.

"Il y a aussi un accompagnement particulier pour les sous-traitants, pour les commerçants, tous ceux qui vivaient avec la centrale", a-t-elle répondu à ceux, nombreux, qui s'inquiètent des conséquences économiques de cette décision.

Selon la direction de la centrale, 650 salariés d'EDF et 300 d'entreprises prestataires y travaillent encore. A leur tour, 200 salariés EDF partiront en 2020. En 2025, date prévue du début du démantèlement, ils ne seront plus que "60 salariés d'EDF et une centaine de salariés prestataires".

Selon des études, la perte de revenus des commerces situés autour de la centrale en raison de sa fermeture est estimée à cinq millions d'euros.

