Fermée depuis deux mois, la fac du Mirail, à Toulouse, vit au rythme des "Savoirs libres"

Le campus du Mirail de l'université Toulouse-Jean Jaurès, à Toulouse, le 26 novembre 2026 ( AFP / Lionel BONAVENTURE )

Sur le campus du Mirail de l'université Toulouse-Jean Jaurès, fermé administrativement depuis l'occupation de certains bâtiments début octobre dans le sillage du mouvement lycéen, étudiants et enseignants mobilisés partagent des cours autogérés malgré les incertitudes sur les modalités d'évaluation.

Un peu avant 14h, jeudi, Olivier Saint-Hilaire arrive sur son vélo et une vingtaine d'étudiants le suivent dans l'amphi B pour écouter son cours "Une histoire du maintien de l'ordre en France (1815 - 1921)", qui aborde "des questions que tout le monde se pose aujourd'hui sur les doctrines" qui régissent ce maintien de l'ordre, explique en préambule le professeur vacataire, post-doctorant à l'École des hautes études en sciences sociales (EHESS) de Paris.

Dans le cadre de l'initiative baptisée "Savoirs libres", les étudiants du campus situé au cœur du quartier défavorisé du Mirail peuvent aussi suivre un atelier d'écriture en français langue étrangère ou un autre sur l'Odyssée d'Homère, notamment. Les Savoirs libres répondent à une "volonté de produire et de partager des savoirs de façon libre, non-hiérarchique et non disciplinaire", résume le canal Telegram qui leur est dédié.

"Le vent du boulet"

La doctrine de maintien de l'ordre, expliquera Olivier Saint-Hilaire pendant près de deux heures, a progressivement été bâtie par les pouvoirs publics, notamment en miroir de ce qu'avaient appris les généraux des guerres napoléoniennes ou de la conquête de l'Algérie sur les conflits en milieu urbain.

Elle a largement influencé la façon dont le baron Haussmann, alors préfet de la Seine, a réaménagé Paris dans la seconde moitié du XIXe siècle en élargissant certaines rues pour permettre les charges de cavalerie et rendre plus difficile l'installation de barricades.

Avec les manifestations des Gilets jaunes en 2018, "le pouvoir a senti le vent du boulet. On a eu un mouvement de masse sur tout le territoire hexagonal, absolument incompris par le pouvoir en place, qui a réagi de la manière la plus brutale", rappelle-t-il.

"Ça vous fait sourire", note le professeur après avoir évoqué une pétition pour une réforme électorale, lancée en 1838, à laquelle le pouvoir n'avait "pas donné suite".

"Oui, il y a des échos, évidemment, avec les événements présents", reprend-il, en référence à la pétition réclamant la suppression de la chaîne CNews, classée par une commission de l'Assemblée nationale en dépit de son million de signatures.

"Il ne s'agit pas de dire que l'histoire est une répétition permanente, mais de voir les analogies qu'on peut trouver dans le passé pour nous permettre de comprendre les événements présents", ajoute l'enseignant.

"Incertitude"

"Les Savoirs libres, comme toute forme d'université qu'on qualifie de populaire, c'est là où (l'université) est utile, pas seulement pour donner des diplômes, mais pour restituer des enseignements", explique-t-il ensuite à l'AFP.

Ces cours "s'ajoutent à nos lectures personnelles. Vu que c'est une période d'incertitude sur ce qui va se passer, c'est le moment de se construire sa pensée", confie Oscar, étudiant en L2 de philosophie.

Car au Mirail, comme dans d'autres universités françaises dont les cours ont été bousculés ou totalement interrompus par la mobilisation, l'inquiétude grandit concernant la façon dont les étudiants pourront être évalués.

Un étudiant aux lunettes épaisses pose la question. "Il n'y aura pas d'examen sur table, ça n'aurait aucun sens, mais on va sans doute vous laisser quelques semaines pour préparer une sorte d'exposé", imagine le professeur.

"Rien n'est clair. Personne ne sait ce qu'on va faire", précise-t-il à l'AFP, regrettant le manque de communication de la part de la présidence de l'université.

L'administration, qui estime à environ 500.000 euros le coût de l'occupation, dégâts et gardiennage compris, a encouragé les professeurs à donner certains cours à distance, mais beaucoup ont décliné. "On s'est refusé au distanciel parce que c'est une manière très contemporaine de casser un mouvement social", estime Olivier Saint-Hilaire.

"Je me sentirais, à titre personnel, hyper hypocrite de reprendre les cours alors qu'il se passe ça aujourd'hui en France, qu'il y a de nombreux étudiants et lycéens qui ne peuvent pas étudier dans des conditions acceptables", partage Maël, étudiant en L2 de sociologie.

À la fin du cours, chacun s'éparpille à nouveau dans la grisaille toulousaine de la fin novembre. Entre deux bâtiments du campus, trois étudiantes s'exercent à faire du roller entre des plots. Cela aussi était proposé sur le site des "Savoirs libres".