"Ferme-la, Véran" : la maire d'Aix-en-Provence en colère après le renforcement des mesures contre le coronavirus

"La haute administration est en train de devenir folle", a estimé l'édile.

Maryse Joissains à Montpellier, le 13 mars 2019. ( AFP / PASCAL GUYOT )

La maire d'Aix-en-Provence, Maryse Joissains, a exprimé, mercredi 23 septembre, sa colère contre le ministre de la Santé Olivier Véran, après l'annonce d'un renforcement des mesures sanitaires à Marseille et à Aix.

"Je n'ai jamais vu ça , a-t-elle confié à La Provence . Ça va trop loin. Leur rôle est de protéger, de prévenir, voire de sanctionner , mais pas d'instaurer un climat anxiogène comme cela. Les gens ne vont plus vouloir mettre leurs enfants à l'école, les commerçants vont faire faillite. Ils faut calmer les gens, ils font le contraire. Là, on dérape. Moi je dis : 'ferme-la, Véran'. La haute administration est en train de devenir folle."

Dans la métropole marseillaise et à Aix-en-Provence, désormais placées en zone d'alerte maximale, les rassemblements de plus de 10 personnes dans les parcs et sur les plages avaient été interdits et la jauge pour les grands évènements avait déjà été limitée à 1.000 personnes en plus du port du masque obligatoire. Surtout, les bars et les restaurants vont fermer à partir de samedi , et pour au moins 15 jours.

Le gouvernement "responsable" de la crise

"Nous avons 5 malades en réanimation et 10 personnes hospitalisées dans toute la ville", s'est indignée l'édile. "Je considère que le gouvernement est directement responsable de la grave crise économique qui s'annonce, a-t-elle encore tranché. Je n'ai pas envie que l'on ruine ma ville, mes commerçants. "

De nombreux autres responsables politiques ses ont également insurgés contre la décision du gouvernement. Le président LR de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, Renaud Muselier, a été le premier à parler d'une "punition collective extrêmement dure pour l'économie" locale.

À gauche, la maire de Marseille, Michèle Rubirola, a exprimé sa "colère" sur Twitter. "La violence des annonces d'@olivierveran envers Marseille n'est pas acceptable. Il n'y a eu aucune concertation", a renchéri de son côté son premier-adjoint, Benoît Payan.